Bakan Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüşmüştür. Adı geçen bu görevine atanmasından ötürü tebrik etmiştir. Çad'la dayanışma içinde olduğumuzu, geçiş döneminin suhuletle ilerlemesini dilediğimizi belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,