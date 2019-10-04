Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu
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Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu

19 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulunduANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile çalışma kahvaltısının ardından değerlendirme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu

ANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile çalışma kahvaltısının ardından değerlendirme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
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