Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu
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Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulunduANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile çalışma kahvaltısının ardından değerlendirme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu
ANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile çalışma kahvaltısının ardından değerlendirme yaptı.
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