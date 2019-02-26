Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya'nın Makus Talihi Değişecek"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çankaya belediye başkan adayımız, inşallah seçilirse Çankaya'nın makus talihi değişecektir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Çankaya
belediye başkan adayımız, inşallah seçilirse Çankaya'nın makus talihi değişecektir. Çankaya'nın artık değişime tabii tutulması gerekiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ankara Genç
İşadamları Derneği'ni (ANGİAD) ziyaret etti. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yerel seçimlere değinerek yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti. AK Parti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin yerel yönetimlerde bir marka ve büyük bir tecrübe olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İnşallah tecrübelerini de Ankara'ya yansıtacaktır. Amher hanım da Çankaya belediye başkan adayımız, inşallah seçilirse Çankaya'nın makus talihi değişecektir. Çankaya'nın artık değişime tabii tutulması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Çeşitli sektörlerle ilgili yapılan çalışma ve yatırımları genç işadamlarına aktaran Çavuşoğlu, sağlık turizmi sektörüne değinerek, sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanmanın mümkün olduğunu kaydetti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:05 Kaynak: İHA
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