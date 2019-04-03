Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile Görüştü

59 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştüWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'le görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştü

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun 70'inci yıl dönümü münasebetiyle ABD'nin başkenti Washinton'a geldi. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü. Bakanlar görüşmede, ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlarımız başta olmak üzere Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

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