Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantıya katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısında, Türkiye'nin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecektir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde düzenlenecek sözkonusu toplantıda ülkemiz Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyetle temsil edilecektir"