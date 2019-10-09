Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Bin Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir'de bulunan Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, kabulünden ötürü teşekkür ederek Bin Salih'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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