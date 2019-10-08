Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu, cezayir'de
Son Dakika Dünya Bakan çavuşoğlu, cezayir'de

Bakan çavuşoğlu, cezayir'de

26 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Havalimanı'nda Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından karşılandı.

Bakan çavuşoğlu, cezayir'de, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Havalimanı'nda Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, ikili görüşmelerden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında da görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün kardeş Cezayir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dışişleri Bakanı'na daveti için çok teşekkür ediyorum. New York'ta görüştüğümüzde kendisine geleceğim diye söz vermiştim. Türkiye'de ve bölgede gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bütün bu yoğunluğa rağmen, bu sözümü tutup ziyareti gerçekleştirmek istedim" dedi. Cezayir'in kendi bölgesi ve İslam dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu ifade den Çavuşoğlu, "Cezayir'in istikrarı Türkiye için de çok önemli. Özellikle Libya'daki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Cezayir'in Libya meselesinde de çok önemli bir aktör olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla uluslararası toplantılarda Cezayir'in de olması için ısrarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Cezayir, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
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