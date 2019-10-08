Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Dünya Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi

1 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Cezayir'in, uluslararası bakımdan Türkiye ile görüşlerinin örtüştüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Cezayir halkının da Türkiye'ye olan sevgisini sizler sahada görüyorsunuz. Büyük bir ülke, Afrika'nın en büyük ülkesi. Ciddi bir potansiyeli olan bir ülke. İlişkilerimizin her alanında atacağımız adımlarla da bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bir taraftan kültürel alanda, eğitim alanında ama en çok da ekonomik iş birliğimiz önemli. Burada sizlere önemli görevler düşüyor. Bu ülkeye olan ikili ticaret hacmimiz sürekli artış gösteriyor" dedi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:00 Kaynak: DHA
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