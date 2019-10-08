Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldiCezayir, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cezayir, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cezayir'in, uluslararası bakımdan Türkiye ile görüşlerinin örtüştüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Cezayir halkının da Türkiye'ye olan sevgisini sizler sahada görüyorsunuz. Büyük bir ülke, Afrika'nın en büyük ülkesi. Ciddi bir potansiyeli olan bir ülke. İlişkilerimizin her alanında atacağımız adımlarla da bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bir taraftan kültürel alanda, eğitim alanında ama en çok da ekonomik iş birliğimiz önemli. Burada sizlere önemli görevler düşüyor. Bu ülkeye olan ikili ticaret hacmimiz sürekli artış gösteriyor dedi.

Bakan çavuşoğlu, cezayir'de türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cezayir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
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