Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. - CEZAYİR

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Sabah, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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