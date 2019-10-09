Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. - CEZAYİR
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