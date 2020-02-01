Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Vang'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.