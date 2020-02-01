Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Vang'a teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
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