Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Vang'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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