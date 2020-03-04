Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in aralarında bulunduğu heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alındığı öğrenildi.