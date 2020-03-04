Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü
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DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in aralarında bulunduğu heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alındığı öğrenildi.
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