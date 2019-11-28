Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron'a: 'Terör devleti kurmak istiyordu'
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Bakan Çavuşoğlu'dan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron'a: 'Terör devleti kurmak istiyordu'

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonu ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi: "Liderlik boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz".

Bakan Çavuşoğlu'dan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron'a: 'Terör devleti kurmak istiyordu', System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron terör devleti kurmak istiyordu, Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırılığı yaşadı, o hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor." açıklamasında bulundu.


Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonu ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi: "Liderlik boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz".

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Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Emmanuel Macron, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:56 
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