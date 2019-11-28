Son Dakika › Dünya › Bakan Çavuşoğlu'dan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron'a: 'Terör devleti kurmak istiyordu' - Son Dakika Dünya
Bakan Çavuşoğlu'dan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron'a: 'Terör devleti kurmak istiyordu'
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonu ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi: "Liderlik boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz".
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:56
Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!