Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı Açıklaması

1 saat önce

Tunus'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Suudi Arabistan'dan beklenen şeffaflığı görmediklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı Açıklaması, System.String[]
Tunus'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Suudi Arabistan'dan beklenen şeffaflığı görmediklerini belirtti.

Tunus'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Khemaies Jhinaoui ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında gelen soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de konu hakkında yürütülen soruşturmanın derinleştiğini kaydetti. Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmayı Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin de Kaşıkçı'nın ölüm emrini verenlerin de Suudi Arabistanlı olduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan hükümetinin cinayette yerel işbirlikçileri olduğunu söylemesine rağmen Türkiye'ye hala bir isim vermediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu sorulara cevap verecek olanlar da şu an Suudi Arabistan'da" dedi. - TUNUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı, Tunus, Politika
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