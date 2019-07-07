Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan memleketinde yayla turu
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Çavuşoğlu'dan memleketinde yayla turu

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'da, köpek ve kuzu sevip, mantar topladı.

Bakan Çavuşoğlu'dan memleketinde yayla turu, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'da, köpek ve kuzu sevip, mantar topladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Alanya'ya gelip, Söbüçimen Yaylası'na çıktı. Bakan Çavuşoğlu, sırt kısmında 'Türkiye' yazılı eşofman takımıyla yaylada çoban köpeği ile kuzuları sevip, doğal kaynaktan akan sudan içti. Yaylanın tepelerinde mantar da toplayan Çavuşoğlu, zehirli mantarlara karşı uyarıda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yayla ziyaretini, çektiği kısa videoyla sosyal paylaşım sitesi  Instagram'daki hesabından yayınladı. Çavuşoğlu, yaylada, adaçayı ve kekik de toplayıp, karın erimediği mağarada kar keserek, yedi.
Yayla geleneğini ailece sürdürdüklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarında her yaz ailesiyle birlikte yaylaya çıktığını anlattı. Çocukluk ve gençlik yıllarında, Söbüçimen Yaylası'na atlar ve develer ile geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Doğal çayırlarla kaplı bir yayla burası. Bizim çocukluğumuzda böyle evler, elektrikler, telefon yoktu. Taştan örülü evlerimiz vardı. Kar çok yağdığı için bu evler yıkılırdı. Yaylaya göçtüğümüzde bu evleri hep yeniden yapardık. Çocukluğumda hatırlıyorum; buraya develerle atlarla gelirdik, 4 gün sürerdi. Şimdi araçlarla 2,5 saat sürüyor. Bu geleneği hala aile olarak sürdürdüğümüz için mutluyum. Keçilerimiz, koyunlarımız hala var. Gelecek nesillerimiz de devam ettirecektir" diye konuştu.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:25 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti Medusa başını kaçırdılar Kırgız genç sokakta öldürüldü Temel Karamollaoğlu: Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki problemleri çözün

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:56:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'dan memleketinde yayla turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]