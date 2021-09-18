Üye Girişi
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

18.09.2021 11:22
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde açılış töreni yapılması planlanan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde açılış töreni yapılması planlanan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışı için geldiğimiz New York'ta ilk olarak Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, 2017'de temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışı için geldiğimiz New York'ta ilk olarak Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledik" dedi.

NEW YORK'UN MERKEZİNDE TÜRKEVİTürkevi'nin açılışının, 20 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi planlanıyor. New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçecek olan Türkevi, 171 metre yüksekliğinde, 36 katlı bir gökdelendir.BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜBakan Çavuşoğlu, Türkevi ziyaretinin ardından resmi temaslarına En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılımıyla devam etti. Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Peiris ile bir araya geldikten sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu, Guterres ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, son olarak Büyükelçi Volkan Bozkır'dan sonra seçilen BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid'i tebrik etti.


Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı Prof. Dr. Faruk Aydın 11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım 11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti 11:09 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın 10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı 10:30 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
10:37 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
10:29 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı
İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş         
12:09
Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı         
11:40
Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar         
11:30
Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:23
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek         
10:50
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı         
15:56
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement