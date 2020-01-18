Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor.

Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a 'Hafter' tepkisi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halife Hafter'in Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında, "Yunan-Rum ikilisi Doğu Akdeniz'deki maksimalist iddialarıyla komşu ülkelerin haklarını gasp ediyor. Üstelik bu iddiaları AB'yi de kullanarak meşrulaştırmaya çalışmaları bölgede barış ve istikrara zarar veriyor. Bunun son örneği Libya. Libya'daki meşru hükümetle yaptığımız iki mutabakat muhtırası Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu. Diyalog yerine, meşru Hükümetle diplomatik ilişkileri kestiler. Ne yazık ki, 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışı ile hareket ediyorlar" ifadelerine yer verdi.


Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Aslında bunun arkasında deniz yetki alanı iddialarını Libya'ya da empoze etme gayretleri var. Geçtiğimiz yıllarda da Girit'in güneyinde Libya'nın hak ve çıkarlarını gasp edecek şekilde petrol ve doğal gaz ruhsat sahaları belirlemişlerdi. Bu durum karşısında Libya'nın meşru hükümeti de haklarını korumak için bizimle mutabakat muhtırası imzaladı."


"Boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz"


Hafter'in Yunanistan ziyaretini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" dedi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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