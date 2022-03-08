Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü

08.03.2022 21:52
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Lidegaard ve Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Danimarka Eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştük." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü - Son Dakika


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