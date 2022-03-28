Bakan Çavuşoğlu, DATÜB yetkililerini ağırladı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, DATÜB yetkililerini ağırladı

28.03.2022 12:52
Bakan Çavuşoğlu, DATÜB yetkililerini ağırladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov ve DATÜB yönetimini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov ve DATÜB yönetimini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov ve DATÜB yönetimini ağırladık. Tahliyeler başta olmak üzere Ukrayna'daki Ahıskalı kardeşlerimizin meselelerini ele aldık. Ahıska Türkleri'nin haklı davalarının her zaman takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, DATÜB yetkililerini ağırladı

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri, Ukrayna, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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