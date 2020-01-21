Bakan Çavuşoğlu Davos'ta "Avrasya İçin Yeni Vizyon" toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Davos'ta 'Avrasya İçin Yeni Vizyon' toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Davos'ta "Avrasya İçin Yeni Vizyon" toplantısına katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, "Avrasya İçin Yeni Vizyon - Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklıklar Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu Davos'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, "Avrasya İçin Yeni Vizyon - Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklıklar Toplantısı"na katıldı.

Toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia da katıldı.

Toplantı basına kapalı yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Avrasya'nın merkezinde bir ülke olarak Türkiye'nin "yükselen Asya kıtasına" yönelik vizyonu hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, Yeniden Asya açılımını anlattığı toplantıda, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ulaştırma ve enerji güvenliği hakkında yaptığı ortak çalışma ve projelere de değindi.

"Türkiye Avrasya'nın merkezinde yer alıyor"

Öte yandan, sosyal medya hesabında toplantıya ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Avrasya için Yeni Vizyon Toplantısı'nda 21. yüzyılın Asya'nın yükseliş çağı olduğunu vurguladık." dedi.

Çavuşoğlu, Asya'nın yeniden dünyanın ağırlık merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Türkiye Avrasya'nın merkezinde yer alıyor. 'Yeniden Asya' girişimimiz ülkemizi Asya çağında doğru yerde konumlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrasya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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