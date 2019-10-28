Bakan Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren bizim ülkemizdir. DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
(İHA)
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