Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir"
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 'DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir'

Bakan Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir.

Bakan Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren bizim ülkemizdir. DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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