Bakan Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren bizim ülkemizdir. DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)