Bakan Çavuşoğlu Deri İşçileriyle Yemek Yedi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir deri fabrikasını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde Çorlu
Deri Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren bir deri fabrikasını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu fabrikanın yemekhanesinde işçilerle yemek yedi.
Beraberinde AK Parti
Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül
, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru ile birlikte fabrikaya gelen Bakan Çavuşoğlu burada AK Parti Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca
, Cumhur İttifakı AK Parti Ergene Belediye Başkan adayı Hamdi Sarıer
tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra yemekhanede işçilerle birlikte yemek yedi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:20 Kaynak: İHA
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