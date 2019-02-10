Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Dizi Setini Ziyaret Etti

Bakan Çavuşoğlu Dizi Setini Ziyaret Etti

15 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çekimleri devam eden 'Yüzleşme' adlı dizinin seti ile Rus Kültür ve Eğitim Derneğini ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu Dizi Setini Ziyaret Etti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çekimleri devam eden 'Yüzleşme' adlı dizinin seti ile Rus Kültür ve Eğitim Derneğini ziyaret etti.

Alanya'da ilk olarak MHP ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatları ev sahipliğinde bir restoranda gerçekleşen kaynaşma ve istişare toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, buradan da Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi ve Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi binası açılısında yer aldı. Çavuşoğlu, daha sonra ilçede çekimleri süren 'Yüzleşme' adlı dizinin oyuncu ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaştığı Yüzleşme adlı dizi setinde, yönetmen ve oyuncularla bir araya gelen Çavuşoğlu, dizi ekibiyle bir süre sohbet etti. Çavuşoğlu daha sonra Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'nde yerleşik Ruslarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Ekaterina Gündüz ile Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'nın bulunduğu ziyarette Çavuşoğlu bir süre sohbet etti. Başkan Gündüz daha sonra Çavuşoğlu'na çeşitli hediyeler verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:22 Kaynak: İHA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sokak Müzisyenine 100'er Lira Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Tutuklama Kararını Duyan Zanlı, Adliyenin İkinci Katından Atladı Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Dizi Setini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]