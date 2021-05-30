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Bakan Çavuşoğlu, Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti

30.05.2021 17:17
Bakan Çavuşoğlu, Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti, System.String[]

Batı Trakya'da Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yurtdışında yaşayan hiçbir vatandaşımızı, soydaşımızı ve akraba topluluklarımızı yalnız bırakmıyoruz.

Batı Trakya'da Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yurtdışında yaşayan hiçbir vatandaşımızı, soydaşımızı ve akraba topluluklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bırakmamak için de her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'daki temasları kapsamında Gümülcine'de Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Sadık Ahmet'in mezarına çelenk koyduktan sonra dua etti. Çavuşoğlu sonrasında Türk vatandaşlar ve çocuklarla kısa sohbet etti.

Pandemi sebebiyle Yunanistan'a ve özellikle Batı Trakya'ya gelemediklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bir hasret var. Bugün çok şükür buluşmayı gerçekleştirdik. Gerek müftülerimizle gerekse danışma kuruluyla bir araya geldik. Lisemizi ziyaret ettik. Ayrıca Doktor Sadık Ahmet'in bugün kabrini ziyaret ettik. Ailesi de burada, kıymetli eşleri çocukları torunları. Doktor Sadık Ahmet'in davasının emin ellerde olduğunu gördük. Partimizin Genel Başkanı Çiğdem hanımla da bugün tanıştık, danışma kurulunda da beraberdik. Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi 30'uncu yılını bu sene kutluyor. Davanın burada Batı Trakya Türk toplumunun ellerinde yani emin ellerde olduğunu görmek bizi mutlu etti" dedi.

"Yurtdışında yaşayan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz"

Dış politikanın önemli bir unsurunun yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaşlar ve akraba toplulukları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "O nedenle yurtdışında yaşayan hiçbir vatandaşımızı, soydaşımızı ve akraba topluluklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bırakmamak için de her türlü desteği veriyoruz. Tabi Batı Trakya Türklerinin sorunları malum. Bunları Türkiye olarak topluma burada Batı Trakya Türk toplumuna vereceğimiz destekler, bundan sonra verdiğimiz destekler konusunda bir şüphe yok zaten. Başta eğitim desteği olmak üzere her türlü desteği veriyoruz. Ama statü ile ilgili eksiklikler de var. Bunları da Yunan muhataplarımızda görüşüyoruz. Nikos Dendias'la Ankara'da görüştük. Cumhurbaşkanımız Miçotakis ile iki defa görüştü. Hem New York'ta hem de Londra'da. Muhataplarımıza görüşüyoruz. Biliyorsunuz diyaloğa tekrar başlattık. Yarın bunu ve tabii birçok konuyu konuşacağız ama bu konu da gündeme gelecek. Batı Trakya Türkleri kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığımızı biliyor. Bundan sonra bırakmayacağımızdan da emin. Önemli olan budur inşallah elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GÜMÜLCİNE

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya, Sadık Ahmet, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika


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