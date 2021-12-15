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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü

15.12.2021 14:37

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum'la görüştük. BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz' dedi.

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü - Son Dakika


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