Bakan Çavuşoğlu: "Dünya TSK'nın Fırat'ın Doğusuna Girmesini Kabul Ediyor."
1 saat önce
IHAAW095512-GEN/25-12-2018- Bakan Çavuşoğlu: "Dünya TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor.
IHAAW095512-GEN/25-12-2018
- Bakan Çavuşoğlu: "Dünya TSK
'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor." 25.12.2018 09: 55: 12 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
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