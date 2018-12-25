Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Dünya TSK'nın Fırat'ın Doğusuna Girmesini Kabul Ediyor."

Bakan Çavuşoğlu: "Dünya TSK'nın Fırat'ın Doğusuna Girmesini Kabul Ediyor."

1 saat önce

IHAAW095512-GEN/25-12-2018- Bakan Çavuşoğlu: "Dünya TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor.

Bakan Çavuşoğlu:
IHAAW095512-GEN/25-12-2018

- Bakan Çavuşoğlu: "Dünya TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor." 25.12.2018 09: 55: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: İHA

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