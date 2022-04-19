Bakan Çavuşoğlu: Ekonominin merkezi Asya'ya doğru kayıyor (2) - Son Dakika

'TÜKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN CUMHUR İTTİFAKININ GÜÇLÜ OLMASI GEREKİR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uşak programı kapsamında AK Parti Uşak Teşkilatının düzenlediği 'Gönülden gönüle iftar buluşmasına' katıldı. Türkiye'nin güçlü olması için Cumhur İttifakının güçlü olması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye sevdasıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek, tehditlerle baş etmek ve Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için kurulan Cumhur İttifakı ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti o kadar güçlü olur. Bizim tek sevdamız var milletimize hizmet etmektir" dedi.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE EDEN ÜLKEYİZ'Türkiye'nin, terörün her türlüsü ile mücadele eden bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Pençe Kilit operasyonumuz devam ediyor. Biz bu mücadeleyi teröristin olduğu yerde, Suriye 'nin içinde, Irak 'ın kuzeyinde vermezsek, kendi topraklarımızda göğüs göğse bu mücadeleyi vermek zorunda kalırız. Çünkü buralardan sızıyorlar, geçmişte sızdılar. Barış Pınarı'nı, Zeytin Dalı Harekatını neden yaptık? Buralarda neden tedbir alıyoruz? Gereksiz yere Irak topraklarına saldırdılar diye eleştiriler geliyor. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz. Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Ama sebepsiz diyemezsiniz. Türkiye'nin bu harekatlarına laf ediyorsunuz da Irak'ta yıllardır bu bölgeyi işgal eden PKK 'ya neden laf etmiyorsunuz? Oradan bize saldırıyorlar. İşte Diyarbakır anneleri çocuklarını bekliyorlar. Oradan çocukları alıp Kandil'e götürüyorlar. Bizim de bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" dedi.'ENFLASYON VE YÜKSEK FAİZİ YİNE BİZ ÇÖZERİZ'Pandemi ve Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarında artış olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Tüm dünya, gelişmiş ülkeler 30-40 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıyadır. Bizde etkileniyoruz. Geçmişte bu enflasyonla, yüksek faizle mücadele ettiysek, yine bu işin çözümü bizde, anahtarı biziz. Bunu da çözeriz. Yeter ki biz birliğimizi ve beraberliğimizi koruyalım. Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yolumuza devam edelim" dedi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, -