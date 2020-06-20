Bakan Çavuşoğlu, Eritre'de serbest bırakılan denizcinin eşiyle görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Eritre'de serbest bırakılan denizcinin eşiyle görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eritre'de gözaltına alınmalarının ardından Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu'nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Eritre'de serbest bırakılan denizcinin eşiyle görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eritre'de gözaltına alınmalarının ardından Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu'nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Eritre'de 3 aydır alıkonulan ve Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu serbest kalan 3 Türk denizciden Selim Ekmekçioğlu'nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Şeyda Ekmekçioğlu, Bakan Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür etti.Bakan Çavuşoğlu, denizcilerin Cibuti güzergahında olduğunu belirterek, "İnşallah Cibuti'ye vardıkları zaman büyükelçimize de söyleyeceğiz. Sizi görüntülü görüştürecekler. Biz görevimizi yaptık. Cumhurbaşkanımıza dün bilgi verince en az sizin kadar memnun oldu. Zor bir süreçti, göremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz, akıbeti ne merak ediyorsunuz. Her ne kadar biz sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hiçbir kötü muamelenin olmadığını size anlatsak da insan kendisi bizzat duymadan da tabii ki endişe duyuyor. Bu süreçte çok metanetli davrandınız. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın" dedi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 03:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Eritre'de serbest bırakılan denizcinin eşiyle görüştü - Son Dakika

Son Dakika

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