Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı

11.05.2022 16:25

Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından toplantıya dair yaptığı açıklamada, 'Dost ve kardeş Fas'ta yapılan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısında, ülkemizin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlattık. PKK/ YPG gibi terör örgütleri eliyle DEAŞ'la mücadelenin başarılı olamayacağını bir kez daha vurguladık' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Marakeş'te İspanyol mevkidaşı ile NATO Madrid Zirvesi hazırlıklarını, ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki son durumu ele aldıklarını belirtirken, Norveçli mevkidaşı ile de Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı

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Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı - Son Dakika


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