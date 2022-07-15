Alanya 'da 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde iskelede bir araya gelen protokol ve vatandaşlar Atatürk Anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu: 'FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü' - Son Dakika

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