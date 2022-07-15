Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü"

Alanya'da 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde iskelede bir araya gelen protokol ve vatandaşlar Atatürk Anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Atatürk Anıtı önünde devam eden anma programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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