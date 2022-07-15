Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü"

15.07.2022 23:22

Alanya'da 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde iskelede bir araya gelen protokol ve vatandaşlar Atatürk Anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Alanya'da 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde iskelede bir araya gelen protokol ve vatandaşlar Atatürk Anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Atatürk Anıtı önünde devam eden anma programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(1)

YORUMLAR
500
İstanbul'da tepki çeken görüntü! Atatürk büstüne çirkin saldırıyla ilgili harekete geçildi İstanbul'da tepki çeken görüntü! Atatürk büstüne çirkin saldırıyla ilgili harekete geçildi Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 02:20:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement