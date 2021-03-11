Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ gibi akla ziyan, zararlı akımlara karşı uyanık olun" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Etkinliğinde yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, "FETÖ gibi akla ziyan, zararlı akımlara karşı uyanık olun. İradenizi kimseye teslim etmeyin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Etkinliğine katıldı. "Yeni Sınamalar Karşısında Yenilikçilik ve İşbirliği Vizyonu" konulu etkinlikte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev, TÜRKSOY Genel Müdürü Düseyn Kaseyinov, öğretim üyeleri, Ahıska Türkleri ve Kırgızistan'ın genç diplomatlar yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülkenin kardeşliğinin sembollerinden Kırgızistan-Türkiye Üniversitesinde bulunmak büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. "1995 yılında diktiğimiz bu fidanın çeyrek asır sonra kök saldığını ve boy verdiğini görmek ayrıca gurur veriyor" diyen Çavuşoğlu, söz konusu üniversiteden mezun olan 9 binden fazla öğrencinin 5 kıtada, 43 ülkede hizmet verdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin kardeş Kırgızistan ile özel ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kardeşlik bağımızı 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bugün ekonomiden kültüre, eğitimden sağlığa yeni işbirliği yelpazede işbirliğimizi derinleştiriyoruz ve bağlarımızı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Tarihin her döneminde güçlü bir dayanışma sergilendiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin salgın döneminde Kırgızistan'a tıbbi malzemeler gönderdiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi karantina amaçlı kullanım için ilgili makamlara devredildi. En kısa zamanda bu hastaneyi tam fonksiyonlu bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumunun 2019 yılında kurulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, forumun küresel fikir oluşturucuları kulübünün yeni üyesi olarak geçtiğimiz yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda tanıtıldığını da vurguladı.

"Zengin ülkeler 10-15 sığınmacı almak ya da almamak için her türlü engeli çıkarıyor"

Çavuşoğlu, "Bir ülkenin dış politikası o milletin değerlerinin aynasıdır" diyerek Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eserinden alıntı yaptı. Çavuşoğlu, "Merhum Aytmatov, dünyanın herhangi bir noktasında işlenen her suç, her kötülük hepimizi ilgilendirir demişti. Bizim girişimci ve insani dış politika konseptimizin özünde tam da bu yaklaşım var" diye konuştu.

Türkiye'nin haksızlıkları, adaletsizlikleri, sorunları ikili ve uluslararası platformlarda dile getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Susmuyoruz, seyirci kalmıyoruz. Gerekirse sahayı kullanıp sahaya inip masayı zorluyoruz. Kafkasya'dan Suriye ve Libya'ya ve hatta Doğu Akdeniz'e kadar bölgemizi tehdit eden krizleri çözmek için elimizi taşın altına koyuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Balasagunlu Yusuf Has Hacib, abidevi eseri Kutadgu Bilig'de nasıl insan ve bireyi merkeze koyduysa, biz de aynı anlayışla insani bir dış politika izliyoruz. Zengin ülkeler 10-15 sığınmacı almak ya da almamak için her türlü engeller çıkarırken, biz 4 milyon mülteciye yaklaşık 10 yıldır ev sahipliği yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin dünyada zulme uğrayan, felaketle karşılaşanlara dil, din, ırk ayrımı gözetmeden yardıma koştuğunun da altını çizdi.

"Tarihte başardığımız iş birliği ile anılalım"

"Türk dünyası yıllarca suni duvarlarla bölündü" diyen Çavuşoğlu, "Salondaki Ahıskalı kardeşlerimiz bu sıkıntılı dönemin canlı şahitleri" ifadelerini kullanarak duvarların yıkılmasıyla Türk dünyasının kucaklaştığını kaydetti.

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan vurgusu

"Tarih bugün yazılıyor, yarın okunacak" diyen Çavuşoğlu, "Türk dünyasının yakından izlediği tarihi bir gelişme can Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını geri alması oldu" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ı bu mücadelesinde yalnızca kardeşlik bağlarımız olduğu için değil, haklı ve meşru olduğu için destekledik. Yani ahlaken de hukuken de Azerbaycan haklı olduğu için de desteğimizi verdik. Artık bölgemizin kaderinin değişmesi, Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması mümkün. Önümüze bir fırsat çıktı. Umarız bu fırsatı herkes görür ve bu heyecanı tüm taraflar paylaşır. Bizim kapımız, Ermenistan dahil bu temenniyi paylaşan herkese açık" dedi.

Türkiye'nin bölgede artık gerilim değil, iş birliğini görmek istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Avrupa'dan Asya'ya halklarımız mutluluk ve kalkınma için birlikte çalışsın diye ümit ediyoruz. Çünkü iş birliğini sağlayamayan bir nesil, hangi milletten olursa olsun birlikte bedel öder. O nedenle yeter diyoruz. Yeter, önümüze bakalım, ileriye gidelim. Tarihte başardığımız iş birliği ile anılalım. Bunun için bileği ve zihni güçlü, cesur ve atak, ancak aynı zamanda bilge ve vicdanlı olmayı hep birlikte başaralım" dedi.

Çavuşoğlu'ndan gençlere: "FETÖ gibi akla ziyan, zararlı akımlara karşı uyanık olun"

Kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çavuşoğlu, "Geleneklere sahip çıkın ama geleceğe açık olun. Çağın ihtiyaçlarını bir adım geriden takip eden değil, toplumu sürükleyen olun. Muasır medeniyet seviyesinin üstünde olmayı şiar edinin. Bunun için fikriniz hür olsun. FETÖ gibi akla ziyan, zararlı akımlara karşı uyanık olun. İradenizi kimseye teslim etmeyin" diye konuştu.

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile birlikte soruları yanıtladı. Kültürel bağların Türk dünyasında iş birliğinin yolunu açtığını ifade eden Çavuşoğlu, Türk Konseyi gibi örgütlerin daha etkin, fonksiyonel ve görünür olması gerektiğini belirterek, "Şu anda birçok ülke ve uluslararası örgüt Türk Konseyinde statü elde etmek istiyor" dedi.

21. yüzyılın Asya yüzyılı olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün ekonomik büyümenin merkezine bakın ya da dünyada ekonominin güç merkezine bakın, Asya'yı görürsünüz. Bugün Asya'nın dünya ekonomik büyümesine sağladığı katkı yüzde 50'ye ulaştı. Bazı uzmanların yaptığı çalışmalara bakıyoruz, ekonominin ağırlık merkezi yılda 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gidiyor" dedi.

Çavuşoğlu Türkiye'nin ağırlık merkezi olan Asya'da daha güçlü şekilde yer almak için Yeniden Asya girişimini başlattıklarını kaydederek, "Bütüncül bir anlayışla Asya'daki ülkelerle ilişkimizi her alanda geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK