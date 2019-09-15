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- Bakan Çavuşoğlu Filistinli Mevkidaşı Malki ile Görüştü

58 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştüCİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistinli mevkidaşı Riad Malki ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı için geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistinli mevkidaşı Riad Malki ile bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirildi. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki'yle İsrail'in pervasız saldırganlığı başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Türkiye, Filistin davasına her yerde sahip çıkmaya ve Filistin halkını her zaman desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Çavuşoğlu Filistinli Mevkidaşı Malki ile Görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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