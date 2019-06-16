Bakan Çavuşoğlu Finlandiya'nın AB İşleri Bakanı ile görüştü
23 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Finlandiya
'nın Avrupa Birliği
(AB) İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Tuppurainen, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmede, Finlandiya'daki yeni kabinede bu ay başı AB İşleri Bakanı olarak göreve başlayan Tuppurainen'ı tebrik etti.
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