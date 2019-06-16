Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Finlandiya'nın AB İşleri Bakanı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Finlandiya'nın AB İşleri Bakanı ile görüştü

23 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Finlandiya'nın AB İşleri Bakanı ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Tuppurainen, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmede, Finlandiya'daki yeni kabinede bu ay başı AB İşleri Bakanı olarak göreve başlayan Tuppurainen'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Finlandiya, Güncel
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