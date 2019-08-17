Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

44 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan'da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan'da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın Geçici Sivil Yönetimin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum'a geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında kendisi gibi imza törenine iştirak etmeye gelen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. - HARTUM
Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Sudan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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