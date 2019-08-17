Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

- Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldiHARTUM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan'da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
HARTUM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan'da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın Geçici Sivil Yönetimin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum'a geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında kendisi gibi imza törenine iştirak etmeye gelen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:39:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]