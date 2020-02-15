Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. - MÜNİH

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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