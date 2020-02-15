Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. - MÜNİH
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