Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı karşılaması Bakan Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın toklaşması Çavuoğlu ile Jean-Yves Le Drian'ın başbaşa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri...
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:40 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı karşılaması
Bakan Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın toklaşması
Çavuoğlu ile Jean-Yves Le Drian'ın başbaşa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
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