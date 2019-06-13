Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı karşılaması Bakan Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın toklaşması Çavuoğlu ile Jean-Yves Le Drian'ın başbaşa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı karşılaması
Bakan Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın toklaşması
Çavuoğlu ile Jean-Yves Le Drian'ın başbaşa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:40 Kaynak: AA
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