Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Fransa'yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa 'da Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la görüştü.

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