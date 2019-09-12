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Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Franssız mevkidaşı Jean-Yves le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'da yaşanan gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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