Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Franssız mevkidaşı Jean-Yves le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'da yaşanan gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

(İHA)