- Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü

KOMRAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'a geldi. Çavuşoğlu'nu Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah karşıladı. Karşılamada folklör gösterisinin ardından ikili ve heyetlerarası görüşmeye geçildi. Çavuşoğlu görüşmede yaptığı açıklamada, "Bugün Gagauzya'da olmaktan, Komrat'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu sıcak karşılama için, misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Bugün Moldova'nın bağımsızlık günü" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Dün Kişinev'de Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve de Dışişleri Bakanını tebrik ettim bağımsızlık günü vesilesi ile" dedi.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının sizlere çok selamı var ve gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya ziyareti çok anlamlıydı 2018 yılında. O ziyarete ben gelememiştim, sizinle de konuştuk, üzülmüştüm. Ama bugün buradayız" ifadelerini kullandı. Gagauzya'ya en son 5 yıl önce geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "5 seneden bu yana Komrat'ta çok önemli gelişmeler olmuş. Sizi tebrik ediyorum, güzel çalışmalar yapmışsınız ve bu güzel çalışmalarınızı tebrik ediyoruz. Biz de Türkiye olarak sizi her zaman destekleyeceğiz yani Moldova'yı ve Gagauzya'yı" diye konuştu.