Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

12 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "saldırganlığının artması ve arsızlaşmaya başlaması" nedeniyle Astana ve Soçi süreçlerinin yara almaya başladığını belirterek, Rusya'nın "rejimi tam kontrol edemiyoruz" şeklindeki bahanelerini de doğru bulmadıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "saldırganlığının artması ve arsızlaşmaya başlaması" nedeniyle Astana ve Soçi süreçlerinin yara almaya başladığını belirterek, Rusya'nın "rejimi tam kontrol edemiyoruz" şeklindeki bahanelerini de doğru bulmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık bir hafta önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda yaptığı görüşmede, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırganlığının artmaya başladığını, bunun olumsuz sonuçlar doğurduğunu, Türkiye sınırına doğru on binlerce insanın hareket ettiğini ve rejimin bu saldırganlığını bir an önce durdurmak gerektiğini mevkidaşına söylediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Ayrıca, rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza da taciz atışları yaptığını, dolayısıyla buna devam ederse karşılık vereceğimizi, bir an önce bu anlamda da rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Sergey Lavrov'a söyledik." dedi.

Rus mevkidaşı ile dün de görüştüğünü, Astana ve Soçi süreçlerinde İran ile birlikte Rusya'nın Türkiye'nin ortağı olması nedeniyle bu konuları Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Suriye'de sahada ateşkesi tahkim etmek ve kalıcı hale getirmek ile Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla süreç devam ederken, "sahada rejimin saldırganlığının arttığını ve arsızlaşmaya başladığını" söyledi.

Suriye'de Esed rejimi tarafından dün 7'si asker 8 kişinin şehit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Tabii ki karşılığını verdik. Çok fazla zaiyat verdiler. Bundan sonra da bunun karşılığını vereceğiz ve burada durmayacağız. Rejimin bu saldırganlığını bir an önce durdurmak gerekiyor. Dün Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Acilen birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Astana ve Soçi süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya ve önemini kaybetmeye başladı." diye konuştu.

"(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"

Türkiye'nin, sahada tüm faaliyetlerde muhataplarıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Her zaman bilgilendirme yapılıyor. Dün Lavrov'un kendisi de söyledi. Bir taraftan kendi askerleri bizim askerlerimizin bildirimde bulunmadığını iddia ettiğini söylerken, diğer taraftan sahada askerlerin ve istihbaratlarımızın adeta online şeklinde temas halinde olduğunu kendisi de söylüyor. Dolayısıyla böyle bir bildirimde bulunmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her faaliyetinde Rusya ve Türkiye arasında bir kaza ya da dost ateşi olmasın diye bildirimde bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Burada 'rejimi biz tam kontrol edemiyoruz, durduramıyoruz' bahanelerini de doğru bulmuyoruz. Bu diyaloğumuzun amacı da Rusya ile beraber tekrar sükuneti sağlamak. Ama rejimin de dizginlenmesi gerekiyor. Rejim, siyasi çözüme değil, askeri çözüme inanıyor." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Beşşar Esed, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama
Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi Dolar 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum "'Rejimi tutamıyoruz' gibi bahaneleri kabul etmiyoruz"

Son Dakika Haberleri
12:57 Eltilerin Savaşı rekorla başladı
12:02 Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak
12:31 Pınar Altuğ, hediye paylaşımlarına etiketlenmesine sert çıktı: Taciz etmektir bu
11:34 Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu
10:42 'Ramo' izleyicileri taşkapı'nın delifişek gençlerini konuşuyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 13:06:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]