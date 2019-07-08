Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu toplantının ardından, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko
ile bir araya geldi. - SARAYBOSNA
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