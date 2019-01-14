Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Gelin Terörle Birlikte Mücadele Edelim."

Bakan Çavuşoğlu: "Gelin Terörle Birlikte Mücadele Edelim."

1 saat önce

IHAAW123253-SIY/14-01-2019- Bakan Çavuşoğlu: "Gelin terörle birlikte mücadele edelim." 14.01.2019 12: 32: 53 TSI NNNN.

Bakan Çavuşoğlu:
IHAAW123253-SIY/14-01-2019

- Bakan Çavuşoğlu: "Gelin terörle birlikte mücadele edelim." 14.01.2019 12: 32: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

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