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Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden...
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden veya orada yaşayan insanlara yardımların ulaştırılması için sözde değil fiili destek olmalarını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden veya orada yaşayan insanlara yardımların ulaştırılması için sözde değil fiili destek olmalarını bekliyoruz." - ANKARA
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