Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden...

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden veya orada yaşayan insanlara yardımların ulaştırılması için sözde değil fiili destek olmalarını bekliyoruz.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden veya orada yaşayan insanlara yardımların ulaştırılması için sözde değil fiili destek olmalarını bekliyoruz." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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