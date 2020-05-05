Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmesinde ilginç olaylarla karşılaştıklarını belirterek Bolivya'da böbrek hastası bir vatandaşın Türk büyükelçinin aracıyla 8 saat mesafeden alındığını, Nijer'de ise uçağın yük...

Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmesinde ilginç olaylarla karşılaştıklarını belirterek Bolivya'da böbrek hastası bir vatandaşın Türk büyükelçinin aracıyla 8 saat mesafeden alındığını, Nijer'de ise uçağın yük azaltmasına yardım etmek için vatandaşların gönüllü olarak bavullarını bırakarak 41 derece sıcaklıktan Erzurum'a gittiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde içeride aldığı tedbirlerin yanı sıra dışarıya da yardımlarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ürettiğimiz ve ihtiyacımızın fazlası olan ürünleri hibe yoluyla veya ihracat izni vererek dünyanın birçok ülkesine ulaştırdık. Bunun yanında Türkiye'nin sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu da tüm dünya gördü." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade ederek merkezin yurt dışında vatandaşlara yardımcı olmanın yanında içeride diğer kurum ve bakanlıkların faaliyetlerini birlikte koordine ettiğini söyledi.

Yurt dışında yardıma ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına en hızlı şekilde ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, yurt dışından dönmek isteyen vatandaşların taleplerini de karşılamak için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'ye döndükten sonra yaşadıkları ülkelerde normalleşme başladığı için geri gitmek isteyen vatandaşların da bulunduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, "Örneğin Irak'ta normalleşme başlayınca daha birkaç hafta önce buraya getirdiğimiz bazı vatandaşlarımız Irak'a dönmek için bizden yardım istediler. Bunu da Irak makamlarıyla, oradaki temsilciliklerimizle koordine ederek gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesinin sorunsuz gerçekleştiğini belirterek "Türkiye'ye cenazelerini göndermek isteyen tüm vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getirdik. Vatandaşlarımız büyükelçiliklerimizin ve bizlerin ilgisinden son derece memnun." dedi.

Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların bazılarının tahliyeye kısa süre kala vazgeçtiğini ancak daha sonra tekrar dönme talebi yapabildiğini, bu sırada uçağın kalkmış olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Ona da kızacak değiliz böyle bir durumda. Onunla da ilgileniyoruz. Başka ülkelere aktarmaya çalışıyoruz. 'Daha iki gün önce gelmekten vazgeçtin, şimdi niye geldin' diye vatandaşımıza kızma lüksümüz yok. Biz devletiz. O günkü psikolojiyle öyle düşünmüş olabilir." ifadesini kullandı

"İlginç olaylarla karşılaşıyoruz"

Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türklerin ülkeye getirilmesi sırasında ilginç olaylarla da karşılaştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Örneğin Bolivya'da bir vatandaşımız böbrek hastası ve büyükelçiliğimize 8 saat uzaklıkta. Büyükelçimiz kendi aracını gönderdi. Vatandaşımızın ameliyat olması gerekiyor. İlaçlarıyla beraber araç gitti. Tekrar 8 saat geri döndü. Vatandaşımızı büyükelçiliğimizde iki gündür misafir ediyoruz. Oradan da vatandaşımızı Sao Paolo'ya götürüyoruz. Yarın inşallah kalkacak uçakla vatandaşımız ülkemize gelecek. Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Tedavisini de inşallah görecek."

Çavuşoğlu, bir başka ilginç olayın da Nijer'den Türk vatandaşlarının getirilmesi sırasında yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, bu olayı da şöyle anlattı:

"Nijer'den uçak Erzurum'a kalkacaktı. Orada hava sıcak. O gün 41 dereceye çıktı. Dolayısıyla yakıt genleşti ve ağırlaştı. Yaklaşık 3,5 ton yük azaltımına gidilmesi gerekiyordu. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak tüm bavullarını geride bıraktılar. Tabii onları uygun bir zamanda getireceğiz. Uçak vatandaşlarımızı aldı, Erzurum'a gitti. Tabii Erzurum görece olarak soğuk. Büyük ısı farkı var. Vatandaşlarımız geldiğinde ne ihtiyaçları varsa hazırdı."

"Bizim görevimiz dünyanın neresinde olursa olsun devletin yanında olduğunu vatandaşa hissettirmek." diyen Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının ülkeye getirilirken Türkiye'deki karantina kapasitesinin göz önünde tutulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Karantina kapasitesinin Türkiye'deki yurt ve yatak sayısıyla sadece ilintili olmadığını söylemek isterim. Buraya verilecek hizmet, sağlık hizmeti, doktor ve sağlık personeli, diğer hastanelerde ve sağlık merkezlerindeki hizmetlerimizi aksatmadan bunu yapabilmemiz lazım. Dolayısıyla vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getirebiliyoruz. Bazen sabırsızlık gösteriyorlar. Bazen sitem ediyorlar haklı olarak. Gelemeyip de zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasını vatandaşların yurt dışında da başlattığını kaydeden Çavuşoğlu, hem yurt dışındaki misyon çalışanlarının gönüllü katkı sağladığını hem de o ülkelerde yaşayan Türklerin katkı sağladığını, böylece zor durumdaki vatandaşlara ihtiyaçlarının ulaştırıldığı bilgisini verdi.

(Bitti)

Türkiye, Bolivya, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:18 Kaynak: AA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu         
18:19
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 20:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]