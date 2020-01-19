Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü.


Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada iki mevkidaşın, Türkiye- Afrika Zirvesi ve Libya konularını görüştüğü kaydedildi. - BERLİN

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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