Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü.
Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada iki mevkidaşın, Türkiye- Afrika Zirvesi ve Libya konularını görüştüğü kaydedildi.
(İHA)
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