Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki son durumu görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşları arasındaki görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.