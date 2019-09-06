Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu telefonda görüştüğü mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.
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