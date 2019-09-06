Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü

26 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu telefonda görüştüğü mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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