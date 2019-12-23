Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Çavuşoğlu resmi ziyareti kapsamında Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.

Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında üçlü işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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