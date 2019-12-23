Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü - Son Dakika

Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında üçlü işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Çavuşoğlu resmi ziyareti kapsamında Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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